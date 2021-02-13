В отношении ДУМК возбуждено ещё одно уголовное дело

В отношении ДУМК возбуждено ещё одно уголовное дело

Финполиция расследует уголовное дело в отношении Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК), начатое по заявлению Совета улемов, сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП).

«В декабре прошлого года поступило заявление от Совета улемов о проведении проверки деятельности ДУМК. Данный факт зарегистрирован по статье 233 «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации или иной организации» УК КР. В настоящее время ведётся следствие, проводятся аудит и налоговая проверка деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана», – говорится в сообщении.

Бывшего муфтия Максата Токтомушева, напомним, ГКНБ подозревает в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесённых паломниками для совершения хаджа. До этого спецслужбы задержали главного бухгалтера ДУМК по факту дачи сотрудникам госкомитета взятки в особо крупном размере. Накануне глава духовенства был отпущен под домашний арест.

Источник: delo.kg