(Фото) Глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев успешно прооперирован в Германии

Глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев успешно прооперирован в Германии
Председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев успешно прооперирован и идет на поправку. Фотографию из палаты, где лежит политик после операции, опубликовали в социальных сетях.
Отмечается, что операция прошла успешно и Камчыбек Ташиев идет на поправку.
Напомним, в ноябре прошлого года глава ГКНБ попал в больницу из-за осложнений после перенесенного коронавируса. Сообщается, что политика прооперировали в одной из клиник Германии.
Источник: vb.kg
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