(Фото) Глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев успешно прооперирован в Германии

Глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев успешно прооперирован в Германии

Председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев успешно прооперирован и идет на поправку. Фотографию из палаты, где лежит политик после операции, опубликовали в социальных сетях.

Отмечается, что операция прошла успешно и Камчыбек Ташиев идет на поправку.

Напомним, в ноябре прошлого года глава ГКНБ попал в больницу из-за осложнений после перенесенного коронавируса. Сообщается, что политика прооперировали в одной из клиник Германии.

Источник: vb.kg