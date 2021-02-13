Марипов подписал постановление о реформе в новой структуре правительства. Что изменилось?

Марипов подписал постановление о реформе в новой структуре правительства. Что изменилось?

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов накануне подписал постановление правительства КР «Об организационных мерах в связи с утверждением новой структуры правительства Кыргызстана реформой органов исполнительной власти КР».

В целях оптимизации деятельности государственных органов исполнительной власти и реализации указа президента КР «О дальнейших мерах по развитию системы управления Вооруженными Силами КР» от 1 февраля 2021 года, постановления Жогорку Кенеша «О структуре правительства КР» от 3 февраля 2021 года, в соответствии со статьями 10, 11, 17 и 25 конституционного Закона КР «О правительстве КР» кабмин постановляет:

Образовать:

-.Министерство экономики и финансов КР на базе Министерства экономики и Министерства финансов;

-.Министерство обороны КР на базе Государственного комитета по делам обороны и Генерального штаба Вооруженных сил;

-. Министерство здравоохранения и социального развития КР на базе Министерства здравоохранения и Министерства труда и социального развития;

-.Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР на базе Министерства транспорта и дорог и Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве.

Преобразовать:

-.Министерство культуры, информации и туризма КР в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики с передачей функций в сфере туризма с соответствующим штатом, финансовыми, материально-техническими средствами в Министерство экономики и финансов;

-.Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР в Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов с передачей от Министерства экономики и финансов функций в сфере регионального развития с соответствующим штатом, финансовыми, материально-техническими средствами в Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов;

-.Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования в Министерство энергетики и промышленности КР;

-.Государственный комитет информационных технологий и связи при правительстве КР в Государственную службу цифрового развития при правительстве КР;

-.Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве КР в Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта с передачей в ведение Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики;

-.Государственное агентство водных ресурсов при правительстве КР в Государственное агентство водных ресурсов с передачей в ведение Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов, за исключением Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Государственном агентстве водных ресурсов, который передается в ведение Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций с соответствующим штатом, финансовыми, материально-техническими средствами;

-.Государственное агентство по земельным ресурсам при правительстве КР в Государственное агентство по земельным ресурсам с передачей в ведение Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов;

-.Государственное агентство антимонопольного регулирования при правительстве КР в Государственное агентство антимонопольного регулирования с передачей в ведение Министерства экономики и финансов;

-.Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при правительстве КР в Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса с передачей в ведение Министерства энергетики и промышленности КР;

- Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР в Государственное агентство лесного хозяйства с передачей в ведение Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов КР, за исключением функций в сфере экологии и охраны окружающей среды, передаваемых в Министерство чрезвычайных ситуаций КР с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами;

-.Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений правительстве КР в Государственное агентство регионального развития с передачей в ведение Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов КР, за исключением функций в сфере межэтнических отношений, передаваемых в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами;

-.Государственную налоговую службу при правительстве КР в Государственную налоговую службу с передачей в ведение Министерства экономики и финансов КР;

-.Государственную таможенную службу при правительстве КР в Государственную таможенную службу с передачей в ведение Министерства экономики и финансов КР;

- Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве КР в Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком с передачей в ведение Министерства экономики и финансов КР;

-.Государственную службу миграции при правительстве КР в Государственную службу миграции с передачей в ведение Министерства здравоохранения и социального развития КР, за исключением функций в сфере внешней миграции, передаваемых в ведение Министерства иностранных дел КР, с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами;

-.Государственную регистрационную службу при правительстве КР в Государственную регистрационную службу с передачей в ведение Министерства юстиции КР, за исключением Государственного предприятия «Кыргызпочтасы» при Государственной регистрационной службе;

-.Государственную службу интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве КР в Государственную службу интеллектуальной собственности и инноваций с передачей в ведение Министерства экономики и финансов КР;

- Государственную службу финансовой разведки при правительстве КР в Государственную службу финансовой разведки с передачей в ведение Министерства экономики и финансов КР;

-.Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция) в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция) с передачей в ведение Министерства экономики и финансов КР;

- Государственную службу исполнения наказаний при правительстве КР в Государственную службу исполнения наказаний с передачей в ведение Министерства юстиции КР;

- Государственную судебно-экспертную службу при правительстве КР в Государственную судебно-экспертную службу с передачей в ведение Министерства юстиции КР;

-.Высшую аттестационную комиссию при правительстве КР в Высшую аттестационную комиссию с передачей в ведение Министерства образования и науки КР;

-.Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве КР в Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности с передачей в ведение Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов КР;

-.Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности при правительстве КР в Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности с передачей в ведение Министерства чрезвычайных ситуаций КР, за исключением функций контроля и надзора за соблюдением:

* требований нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений (метрологический надзор), правил изготовления Государственного флага КР и Государственного герба КР, передаваемых в Министерство экономики и финансов КР с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами;

*законодательства в сфере энергетики, промышленной безопасности, проведения геологических работ и недропользования, а также обязательных требований по обеспечению безопасности нефтепродуктов, передаваемых в Министерство энергетики и промышленности КР с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами;

*трудового законодательства, требований к допустимому шуму, вибрациям и звукоизоляции в жилых, общественных и производственных зданиях, передаваемых в Министерство здравоохранения и социального развития КР с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами;

*градостроительных норм, проектных решений, требований технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и технических условий при производстве строительно-монтажных работ, реконструкции объектов, а также организации приема в эксплуатацию завершенных строительством объектов, требований технических регламентов в сфере водного транспорта и плавучих средств, железнодорожного транспорта, колесных транспортных средств, сельскохозяйственных, лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним, передаваемых в Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами;

*требований земельного законодательства, водопользования, содержания водных объектов и водохозяйственной инфраструктуры, использования водных ресурсов, передаваемых в Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов КР с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами;

-. Фонд государственных материальных резервов при правительстве КР в Фонд государственных материальных резервов с передачей в ведение Министерства чрезвычайных ситуаций КР;

-.Фонд по управлению государственным имуществом при правительстве КР в Фонд по управлению государственным имуществом с передачей в ведение Министерства экономики и финансов КР;

-. Фонд обязательного медицинского страхования при правительстве КР в Фонд обязательного медицинского страхования с передачей в ведение Министерства здравоохранения и социального развития КР;

-.Социальный фонд при правительстве КР в Социальный фонд с передачей в ведение Министерства здравоохранения и социального развития КР;

-.Агентство по продвижению и защите инвестиций при правительстве КР в Государственное агентство по продвижению и защите инвестиций с передачей в ведение Министерства экономики и финансов КР.

3..Переименовать Государственное предприятие «Кыргызпочтасы» при Государственной регистрационной службе в Государственное предприятие «Кыргызпочтасы» с передачей в ведение Государственной службы цифрового развития, с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами.

4..Внести в постановление правительства КР «О вопросах образования подведомственных подразделений министерств, государственных комитетов, административных ведомств и иных органов исполнительной власти КР и создания государственных предприятий» от 6 июня 2007 года № 211 следующее изменение:

-.в преамбуле слова «статьей 73 Конституции» заменить словом «Конституцией».

5..Внести в постановление правительства КР «О правовом статусе подведомственных подразделений министерств, государственных комитетов, административных ведомств и иных органов исполнительной власти КР, имеющих статус юридического лица» от 10 марта 2009 года № 151 следующие изменения:

- преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях правового регулирования деятельности подведомственных подразделений органов исполнительной власти КР, имеющих статус юридического лица, в соответствии со статьями 10, 11, 17 и 25 конституционного Закона КР «О правительстве КР» правительство КР постановляет:»;

- в пункте 1:

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«- государственная служба при министерстве, при государственном комитете;»;

в абзаце седьмом слова «образуются в» заменить словами «могут образовываться в государственной службе,»;

-.абзац второй пункта 2 после слов «государственное агентство» дополнить словами «, государственная служба».

6..Внести в постановление правительства КР «Об органах государственного управления при правительстве КР и других организациях в ведении правительства КР» от 12 января 2012 года № 12 следующие изменения:

-.пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1..Определить, что при правительстве КР и в его подчинении действует Государственная служба цифрового развития при правительстве КР»;

-.пункт 11 признать утратившим силу;

- в подпункте «а» пункта 2:

в абзаце первом слова «государственные органы,» исключить;

абзацы второй, третий и шестой признать утратившими силу.

7..Министерству экономики и финансов КР совместно с министерствами и государственным комитетом в месячный срок внести в правительство КР в установленном порядке проекты решений правительства КР о предельной штатной численности государственных органов исполнительной власти КР, в том числе технического и обслуживающего персонала, с учетом соответствующих нормативов штатных единиц, структур и государственных должностей.

8..Руководителям соответствующих государственных органов исполнительной власти КР в установленном порядке:

- в месячный срок: привести структуры и штатные расписания в соответствие с настоящим постановлением;

внести на рассмотрение правительства КР проекты решений, включая проекты положений и схем управления министерств, вытекающих из настоящего постановления;

-.образовать комиссии для решения вопросов, связанных с дальнейшим использованием финансовых, материально-технических средств, а также по проведению мероприятий, связанных с реорганизацией и ликвидацией подведомственных и территориальных подразделений, организовать выполнение соответствующих процедур;

-.принять к сведению, что при передаче штата переводу подлежат сотрудники, занимающие соответствующие должности на дату вступления в силу настоящего постановления, для выполнения передаваемых функций, с учетом соблюдения особенностей прохождения соответствующих видов государственной службы;

- принять меры по трудоустройству высвобождаемых работников;

- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

-.обеспечить бесперебойное предоставление государственных услуг физическим и юридическим лицам, выполнение иных функций, возложенных на соответствующий государственный орган;

-.внести на рассмотрение правительства КР законопроекты, вытекающие из настоящего постановления;

- принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

9..Установить, что:

-.оплату труда работников государственных органов исполнительной власти, включая работников, занятых обслуживанием государственных органов (технический обслуживающий персонал, младший обслуживающий персонал), производить по установленным действующим условиям оплаты труда соответствующих государственных органов и подведомственных подразделений, утвержденным постановлениями правительства КР;

- реализация настоящего постановления осуществляется в пределах утвержденной штатной численности и предусмотренных средств для государственных органов исполнительной власти в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы;

- руководители административных ведомств, передаваемых в ведение министерств, продолжают исполнять свои должностные обязанности до утверждения положений подведомственных подразделений, подчиненных министерствам.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на структурные подразделения аппарата правительства КР, курирующие соответствующие государственные органы исполнительной власти.

11..Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания.