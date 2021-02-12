23 февраля в Кыргызстане выходной день

23 февраля в Кыргызстане выходной день

Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызстана напоминает, что 23 февраля является выходным днем. Об этом агентству «Кабар» сообщили в ведомстве.

Отметим, что 23 февраля является вторником.

23 февраля кыргызстанцы отмечают день защитника отечества.