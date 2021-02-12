Совет улемов обратился в ГСБЭП проверить деятельность ДУМК в декабре 2020 года
В Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР в декабре 2020 года поступило заявление от Совета улемов, о проведении проверки деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП КР.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления, предусмотренного статьей 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации или иной организации) УК КР.
В настоящее время ведется следствие, проводится аудит и налоговая проверка по деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Источник: Кабар
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