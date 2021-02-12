Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 18

Совет улемов обратился в ГСБЭП проверить деятельность ДУМК в декабре 2020 года

Совет улемов обратился в ГСБЭП проверить деятельность ДУМК в декабре 2020 года

В Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР в декабре 2020 года поступило заявление от Совета улемов, о проведении проверки деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП КР.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления, предусмотренного статьей 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации или иной организации) УК КР.

В настоящее время ведется следствие, проводится аудит и налоговая проверка по деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Источник: Кабар

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить