ФОМС напоминает, что онкобольным предоставляются бесплатные процедуры. Список
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает, что больные с онкологическими заболеваниями (острыми и хроническими лейкозами, гемофилией, злокачественными лимфомами, в том числе лимфогранулематозом, апластической анемией, миелодиспластическими синдромами) должны состоять на бесплатном диспансерном наблюдении в поликлиниках, для своевременного получения медицинских услуг, согласно Программы государственных гарантий.
Как сообщает пресс-служба фонда, важным условием для диспансерного наблюдения является, наличие приписки в Центре семейной медицины (ЦСМ) по месту жительства и Полиса ОМС.
В тоже время, всем приписанным больным с онкологическими заболеваниями не зависимо от наличия прав на льготы и статуса застрахованности ОМС, предоставляется в поликлинике бесплатный базовый пакет медицинских услуг.
Напоминаем, что в базовый пакет медицинских услуг входит:
- прием и консультация врача, общий анализ крови и мочи, анализ мочи на бактериурию для беременных женщин, определение сахара в крови и моче, а также на гликированный гемоглабин в крови для больных с сахарным диабетом, определение холестерина в крови, микроскопия мочевого осадка, микроскопия уретрального и вагинального мазков, анализ мокроты и электрокардиограммма.
В случае возникновения воросов обращайтесь на горячую линию ФОМС - 113 (с 9.00 -18.00, выходные дни – суббота, воскресенье).
Справочно:
Фонд ОМС ранее инициировал проект постановления Правительства КР «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью» от 20 ноября 2015 года № 790». В частности, специализированная психиатрическая, онкологическая и гематологическая помощь интегрирована в Программу государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью (ПГГ). Проект утвержден Правительством КР 30 декабря 2020 года за № 636.
Пациенты с онкологическими заболеваниями могут получить обезболивающие лекарственные средства на льготных условиях
Пациенты с онкологическими заболеваниями в терминальной стадии, состоящие на учете у семейного врача по месту жительства, в рамках льготного лекарственного обеспечения, могут получить обезболивающие лекарственные средства на льготных условиях со скидкой до 90% по Программе государственных гарантий.
Перечень и норма отпуска лекарственных средств через аптечную сеть на льготных условиях приведено в таблице.
|
Наименование заболевания
|
Наименование лекарственного средства и изделия медицинского назначения
|
Норма отпуска на 1 больного в год
|
Онкологические заболевания в терминальной стадии
|
Кетопрофен (ампулы для инъекций, таблетки)
|
49000 мг
|
Тримеперидина гидрохлорид (ампулы для инъекций, таблетки) или
|
7500 мг
|
или морфина гидрохлорид, ампулы для инъекций, таблетки
|
5000 мг
|
или трамадол, ампулы для инъекций, таблетки
|
44000 мг
Кроме этого, застрахованные по ОМС пациенты с онкологическими заболеваниями имеют право на получение лекарственных средств со скидкой до 50% по Дополнительной программе ОМС.
В частности:
- кетопрофен (артрокол, кетанеим, кетонал, кетотоп, кетопрофен)
- трамадол
- тримеперидин (промедол)
- морфина гидрохлорид.
Справочно:
Фонд ОМС ранее инициировал проект постановления Правительства КР «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью» от 20 ноября 2015 года № 790». В частности, специализированная психиатрическая, онкологическая и гематологическая помощь интегрирована в Программу государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью (ПГГ). Проект утвержден Правительством КР 30 декабря 2020 года за № 636.
Источник: Кабар
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