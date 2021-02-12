ФОМС напоминает, что онкобольным предоставляются бесплатные процедуры. Список

ФОМС напоминает, что онкобольным предоставляются бесплатные процедуры. Список

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает, что больные с онкологическими заболеваниями (острыми и хроническими лейкозами, гемофилией, злокачественными лимфомами, в том числе лимфогранулематозом, апластической анемией, миелодиспластическими синдромами) должны состоять на бесплатном диспансерном наблюдении в поликлиниках, для своевременного получения медицинских услуг, согласно Программы государственных гарантий.

Как сообщает пресс-служба фонда, важным условием для диспансерного наблюдения является, наличие приписки в Центре семейной медицины (ЦСМ) по месту жительства и Полиса ОМС.

В тоже время, всем приписанным больным с онкологическими заболеваниями не зависимо от наличия прав на льготы и статуса застрахованности ОМС, предоставляется в поликлинике бесплатный базовый пакет медицинских услуг.

Напоминаем, что в базовый пакет медицинских услуг входит:

- прием и консультация врача, общий анализ крови и мочи, анализ мочи на бактериурию для беременных женщин, определение сахара в крови и моче, а также на гликированный гемоглабин в крови для больных с сахарным диабетом, определение холестерина в крови, микроскопия мочевого осадка, микроскопия уретрального и вагинального мазков, анализ мокроты и электрокардиограммма.

В случае возникновения воросов обращайтесь на горячую линию ФОМС - 113 (с 9.00 -18.00, выходные дни – суббота, воскресенье).

Справочно:

Фонд ОМС ранее инициировал проект постановления Правительства КР «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью» от 20 ноября 2015 года № 790». В частности, специализированная психиатрическая, онкологическая и гематологическая помощь интегрирована в Программу государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью (ПГГ). Проект утвержден Правительством КР 30 декабря 2020 года за № 636.

Пациенты с онкологическими заболеваниями могут получить обезболивающие лекарственные средства на льготных условиях

Пациенты с онкологическими заболеваниями в терминальной стадии, состоящие на учете у семейного врача по месту жительства, в рамках льготного лекарственного обеспечения, могут получить обезболивающие лекарственные средства на льготных условиях со скидкой до 90% по Программе государственных гарантий.

Перечень и норма отпуска лекарственных средств через аптечную сеть на льготных условиях приведено в таблице.

Наименование заболевания Наименование лекарственного средства и изделия медицинского назначения Норма отпуска на 1 больного в год Онкологические заболевания в терминальной стадии Кетопрофен (ампулы для инъекций, таблетки) 49000 мг Тримеперидина гидрохлорид (ампулы для инъекций, таблетки) или 7500 мг или морфина гидрохлорид, ампулы для инъекций, таблетки 5000 мг или трамадол, ампулы для инъекций, таблетки 44000 мг

Кроме этого, застрахованные по ОМС пациенты с онкологическими заболеваниями имеют право на получение лекарственных средств со скидкой до 50% по Дополнительной программе ОМС.

В частности:

- кетопрофен (артрокол, кетанеим, кетонал, кетотоп, кетопрофен)

- трамадол

- тримеперидин (промедол)

- морфина гидрохлорид.

Справочно:

Фонд ОМС ранее инициировал проект постановления Правительства КР «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью» от 20 ноября 2015 года № 790». В частности, специализированная психиатрическая, онкологическая и гематологическая помощь интегрирована в Программу государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью (ПГГ). Проект утвержден Правительством КР 30 декабря 2020 года за № 636.

Источник: Кабар