Штормовое предупреждение. На трассе Каракол-Эңилчек ожидается сход снежных лавин
Синоптики предупреждают о возможных снежных лавинах на 64-90 км автодороги Каракол-Эңилчек (пер. Чоң-Ашуу).
Уточняется, что в связи с выпавшими осадками с 12 по 14 февраля 2021 года в горных районах и на автодороге Каракол-Эңилчек (пер. Чоң-Ашуу) 64-90 км ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.
На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.
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