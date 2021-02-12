Штормовое предупреждение. На трассе Каракол-Эңилчек ожидается сход снежных лавин

Штормовое предупреждение. На трассе Каракол-Эңилчек ожидается сход снежных лавин

Синоптики предупреждают о возможных снежных лавинах на 64-90 км автодороги Каракол-Эңилчек (пер. Чоң-Ашуу).

Уточняется, что в связи с выпавшими осадками с 12 по 14 февраля 2021 года в горных районах и на автодороге Каракол-Эңилчек (пер. Чоң-Ашуу) 64-90 км ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.