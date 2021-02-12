Задержан чиновник Управления муниципального имущества мэрии Бишкека

Задержан чиновник Управления муниципального имущества мэрии Бишкека

Служба криминальной милиции МВД выявила злоупотребления в Управлении муниципального имущества мэрии Бишкека, сообщает пресс-служба МВД.

Так, сотрудниками Третьего управления (УБОП) СКМ МВД установлены факты злоупотребления должностным положением со стороны отдельных должностных лиц УМИ (Управление муниципального имущества) мэрии г.Бишкек. Только, по предварительным данным, причиненный государству ущерб оценивается в 1 млн 120 тыс. сомов.

По данному факту в рамках досудебного расследования 10 февраля 2021 года задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек руководитель одного из отделов УМИ мэрии г.Бишкек Т.Н.

Напомним, что УМИ мэрии осуществляет управление в области имущественных отношений, в том числе задачами данного структурного подразделения является распоряжение в установленном порядке недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Бишкек.

В настоящее время по выявленным фактам расследование проводит МВД.

Источник: Кабар