Кылычбек Абышев назначен заместителем секретаря Совбеза КР

Кылычбек Абышев назначен заместителем секретаря Совбеза КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Абышев Кылычбек Асаналиевич назначен заместителем секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщили в аппарате президента КР.