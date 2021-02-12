Садыр Жапаров поздравил Си Цзиньпина с Праздником весны
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, 12 февраля, поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Праздником весны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
«С удовлетворением отмечаю высокий уровень стратегического партнерства и активного сотрудничества в многосторонних отношениях между Кыргызстаном и Китаем.
В прошлом году мир столкнулся с глобальным вызовом в виде пандемии коронавирусной инфекции. Под Вашим мудрым руководством, распространение болезни на территории Китая было успешно остановлено. Кроме того, Китай вносит неоценимый вклад в борьбу с распространением пандемии по всему миру, в том числе и в Кыргызской Республике.
Уверен, что наши страны совместными усилиями успешно преодолеют все негативные последствия COVID-19.
В свою очередь, отмечаю готовность кыргызской стороны приложить все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах на основе добрососедства, дружбы и взаимопонимания», — говорится в поздравительном послании.
Садыр Жапаров пожелал Си Цзиньпину здоровья, благополучия и успехов в его ответственный государственной деятельности, а дружественному китайскому народу — мира и развития.
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