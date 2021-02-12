Посол США в КР: Профессия журналиста одинаково опасна в Бишкеке и Вашингтоне

Профессия журналиста одинаково опасна в Бишкеке и Вашингтоне
Посол США Дональд Лу заявил сегодня на форуме расследовательской журналистики «Чындык», что быть журналистом опасно в любой точке мира.
Дональд Лу привел пример, когда во время беспорядков в Вашингтоне 6 января протестующие напали на фотографа Ассошиэйтед Пресс.
По словам главы дипмиссии, демократию от диктатуры отличает, привлекаются ли к ответственности те, кто нападает на сотрудников СМИ.
Дональд Лу отметил: Кыргызстан остается самой демократической страной в Центральной Азии благодаря именно журналистам и гражданскому обществу.
Источник: 24.kg
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