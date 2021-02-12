Экологи бьют тревогу. Закон о защите зеленых насаждений так и не принят

Граждане собирают подписи в поддержку законопроекта "О защите зеленых насаждений".
Законопроект был разработан и внесен в парламент почти два года назад - в марте 2019 года. С тех пор документ проходил различные согласования, но так и не был принят.
Общественный фонд "Инициатива Арча" обращается к гражданам с просьбой поддержать петицию, собрать как можно больше подписей в поддержку законопроекта, чтобы привлечь внимание властей к экологическим проблемам.
"Наши города и села теряют зеленую защиту! Мы с болью в сердце видим как уничтожаются вековые деревья, посаженные прошлыми поколениями, при этом наше поколение не оставляет после себя зеленые и тенистые уголки.
Мы обеспокоены тем, что индустриализация проходит в интересах узкого круга лиц, что приводит к вырубке одних районов, а озеленение идет в совершенно других "элитных" территориях, что усугубляет ситуацию с социально-экологическим неравенством", - говорится в тексте петиции.
Экологи обеспокоены тем, что градостроительные проекты идут вразрез с интересами жителей и не предусматривают механизм гражданского участия, учета всех мнений и поиске взаимо удовлетворительных решений.
Источник: vb.kg
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