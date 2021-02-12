Как будут проходить сессия и госаттестация в колледжах

Бишкек, "Саясат. kg". Государственная аттестация выпускников проводится в традиционном формате.
Согласно разработанному Министерством образования и науки КР алгоритму, экзаменационные сессии и государственная аттестация выпускников колледжей будут проходить следующим образом.
Комплексный государственный экзамен по «Истории Кыргызстана», «Кыргызскому языку и литературе» и «Географии Кыргызстана» для студентов 2 курса проводится в удаленном режиме с учетом Рекомендаций по проведению итоговой государственной аттестации выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений 2021 года в онлайн режиме с применением дистанционных образовательных технологий.
Государственная аттестация выпускников проводится в традиционном формате.
Обзорные лекции и консультации проводятся на усмотрение колледжа в удаленном или традиционном формате.
Экзаменационные сессии для студентов организуются по следующему алгоритму:
- по дисциплинам «Гуманитарного и социально-экономического цикла» и «Математического и естественнонаучного цикла» проводятся в удаленном режиме с применением дистанционных образовательных технологий;
- по дисциплинам «Профессионального цикла» проводятся в традиционном формате.
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