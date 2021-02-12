Какие меры безопасности должны предпринимать колледжи при реальном режиме обучения

Бишкек, "Саясат. kg". На усмотрение спуза допускается разделение студенческого контингента на 2-3 смены с определенными зафиксированными днями посещения занятий.
Согласно разработанному Министерством образования и науки КР алгоритму, при организации обучения в традиционном формате колледжи должны составить гибкое расписание учебных занятий, чтобы в стенах учебного заведения одновременно находились бы минимальное количество студентов.
На усмотрение спуза допускается разделение студенческого контингента на 2-3 смены с определенными зафиксированными днями посещения занятий.
Учебным заведениям рекомендуется предусмотреть разделение больших групп так, чтобы в одной аудитории находились не более 15-20 студентов при условии соблюдении социальной дистанции
Колледжи должны принять меры по минимизации общения студентов во время перерывов, не допускать скопления студентов в коридорах, у входа в здание и аудитории, не проводить массовые мероприятия среди студентов.
Для студентов граждан зарубежных государств, с которыми не восстановлены авиа перелеты или не «открыты границы», учебные заведения должны организовать обучение в удаленном режиме с применением дистанционных образовательных технологий до снятия ограничений в передвижении.
Допуск студентов граждан зарубежных государств к учебному процессу возможен только при наличии результатов обследования на «COVID-19».
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