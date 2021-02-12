Главный бухгалтер ДУМК взят под стражу

Главный бухгалтер Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Бекиев Ж.М. взят под стражу.

Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Согласно их информации, постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 12 февраля 2021 года в отношении подозреваемого Бекиева Ж.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства, то есть до 10 апреля 2021 года с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

Напомним, ранее в ГКНБ сообщили, что по факту финансовых нарушений установлено, что руководство муфтията в корыстных целях использовало денежные средства, внесенные паломниками для совершения хаджа, путем предоставления частным финансовым структурам крупных займов свыше 100 млн сомов и получения ежемесячных процентных надбавок.

После выявления указанных финансовых операций руководство ДУМК предлагало сотрудникам ГКНБ взятку в сумме 100 тыс. долларов за сокрытие выявленных фактов и прекращение дальнейшего расследования, говорится в сообщении ГКНБ.

9 февраля 2021 года данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по ст.328 ч.3 (Дача взятки в особо крупном размере) и в тот же день с поличным при передаче взятки сотрудникам ГКНБ задержан главный бухгалтер ДУМК Ж..Б.

Источник: Кабар