Цены на мясо по Кыргызстану варьируются от 300 до 470 сомов – статистика
На основе ежедневного мониторинга розничных цен был проведен анализ средних потребительских цен на говядину, баранину и конину по стране по состоянию на 11 февраля по сравнению январем 2021 года, сообщает Нацстатком.
По данным ведомства, по состоянию на 11 февраля по сравнению с предыдущим месяцем розничные цены на говядину по республике повысились на 2,77 сома за кг или на 0,6%, баранину на 8,17 сома за кг или на 1,9% и конину на 2,29 сома за кг или 0,6%.
Наиболее высокий уровень цен на говядину наблюдался в городе Ош - 452,48 сомов за 1 кг, баранину в городе Кара-Суу - 470,00 сомов за кг и конину в г. Нарын 0 445,48 сомов за 1 кг.
Вместе с тем, минимальные цены на говядину и баранину зафиксированы в селе Покровка, Манасский район - 374,37 сома за кг, конину в г. Кара-Суу - 300,00 сомов за кг.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!