Цены на мясо по Кыргызстану варьируются от 300 до 470 сомов – статистика

Цены на мясо по Кыргызстану варьируются от 300 до 470 сомов – статистика

На основе ежедневного мониторинга розничных цен был проведен анализ средних потребительских цен на говядину, баранину и конину по стране по состоянию на 11 февраля по сравнению январем 2021 года, сообщает Нацстатком.

По данным ведомства, по состоянию на 11 февраля по сравнению с предыдущим месяцем розничные цены на говядину по республике повысились на 2,77 сома за кг или на 0,6%, баранину на 8,17 сома за кг или на 1,9% и конину на 2,29 сома за кг или 0,6%.

Наиболее высокий уровень цен на говядину наблюдался в городе Ош - 452,48 сомов за 1 кг, баранину в городе Кара-Суу - 470,00 сомов за кг и конину в г. Нарын 0 445,48 сомов за 1 кг.

Вместе с тем, минимальные цены на говядину и баранину зафиксированы в селе Покровка, Манасский район - 374,37 сома за кг, конину в г. Кара-Суу - 300,00 сомов за кг.

Источник: Кабар