Ущерб на миллионы. Задержаны руководители Сокулукского филиала "Кадастр"
По факту злоупотребления должностным положением задержаны директор Сокулукского филиала ГУ "Кадастр" Т.А.К. и ведущий специалист указанного учреждения М.Р.А. Об этом сообщает антикоррупционного комитета ГКНБ.
"Установлено, что директор Т.А.К., в преступном сговоре с ведущим специалистом М.Р.А., злоупотребляя должностным положением, вопреки интересам службы и землепользования, незаконно изготовили Государственный акт о праве частной собственности на земельный участок одному из руководителей ЗАО. В результате умышленных преступных действий вышеуказанных лиц, интересам государства причинен крупный ущерб на сумму более 2,2 млн. сом", - говорится в сообщении АКС ГКНБ.
Также ГКНБ в отношении М.Р.А. и Т.А.К. расследуются 11 уголовных дел по другим фактам должностных правонарушений.
Задержанные Т.А.К. и М.Р.А. водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. ГКНБ продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
Источник: vb.kg
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