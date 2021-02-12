Суд отпустил экс-муфтия Максат ажы Токтомушева под домашний арест
Первомайский районный суд Бишкека отпустил под домашний арест экс-главу Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК), муфтия КР Максата ажы Токтомушева.
Напомним, что Максат ажы Токтомушев был задержан накануне сотрудниками Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР. Он подозревается в финансовых нарушениях, связанных с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения «Хаджа».
Источник: Кабар
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