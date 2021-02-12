Кримавторитет по кличке «Дженго» отправлен в СИЗО ГКНБ
Решением Первомайского районного суда криминальный авторитет Кадыр Досонов по кличке «Дженго» отправлен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР. Об этом сообщили в пресс-служба райсуда.
«Решением суда гражданин К.Досонов до 8 апреля 2021 года отправлен под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ», - говорится в сообщении.
Ранее ГКНБ сообщал в рамках оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению незаконных действий организованных преступных групп (ОПГ) установлена причастность одного из активных членов ОПГ К.Досонова (кличка «Дженго») к совершению тяжкого преступления против собственности.
11 февраля он был задержан сотрудниками ГКНБ.
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