(Видео) Президент Садыр Жапаров ответил на актуальные вопросы общественности

Президент Садыр Жапаров ответил на актуальные вопросы общественности.

В частности, Глава государства коснулся тем относительно экс-муфтия Максата ажы Токтомушева, ситуации вокруг назначения исполняющего обязанности мэра г. Бишкек, полномочий Президента по новому проекту Основного закона, вопросов внешней миграции и основных целей и задач первых Указов.