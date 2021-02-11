(Видео) Президент Садыр Жапаров ответил на актуальные вопросы общественности

Президент Садыр Жапаров ответил на актуальные вопросы общественности.
В частности, Глава государства коснулся тем относительно экс-муфтия Максата ажы Токтомушева, ситуации вокруг назначения исполняющего обязанности мэра г. Бишкек, полномочий Президента по новому проекту Основного закона, вопросов внешней миграции и основных целей и задач первых Указов.
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