Раимбек Матраимов признан виновным в коррупции и приговорен к штрафу в 260 тыс. сомов

Раимбек Матраимов признан виновным в коррупции и приговорен к штрафу в 260 тыс. сомов

Первомайским районным судом города Бишкек бывший заместитель председателя Таможенной службы КР Раимбек Матраимов приговорен к штрафу в 260 тыс. сомов.

Сегодня состоялся судебный процесс, на котором судья Гульзат Дыйканбаева рассмотрела уголовное дело по статье «Коррупция», по которой обвиняемым проходил Раимбек Матраимов. На процессе стало известно, что обвиняемый пошел на сделку со следствием и признал свою вину.

На прениях сторон прокурор просил признать его виновным и обязать его выплатить 260 тыс. сомов, с учетом того, что им ранее был возмещен материальный ущерб в сумме 2 млрд сомов.

Судья, выйдя из совещательной комнаты, зачитала приговор.

Так, решением суда Матраимов признан виновным и ему назначен штраф в размере 260 тыс. сомов. Арест на имущество обвиняемого и его банковских счетов снят.

Напомним, Государственной службой нацбезопасности было установлено, что в системе Таможенной службы с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства была организована коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании. В результате данных неправомерных действий бюджету государства был нанесен ущерб в особо крупном размере. Раимбеку Матраимову было предъявлено обвинение, предусмотренного статьей 319 части 1 УК КР (коррупция).

Источник: Кабар