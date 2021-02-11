(Видео) В пригороде Бишкека взорвался жилой дом. Погиб 14-летний мальчик

На место происшествия прибыли пять спасателей, скорая помощь и милиция

В пригороде Бишкека, на улице Гагарина Аламединского района, произошел взрыв газопровода в одном из жилых домов. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что в результате взрыва погиб 14-летний мальчик. Его тело передали правоохранительным органам. Кроме того, еще один ребенок пострадал и находится в больнице. Его состояние удовлетворительное.

Взрыв произошел примерно в 15:00, на место происшествия прибыли пять спасателей МЧС, скорая помощь и милиция.

Источник: vesti.kg