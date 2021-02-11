(Видео) В пригороде Бишкека взорвался жилой дом. Погиб 14-летний мальчик 

На место происшествия прибыли пять спасателей, скорая помощь и милиция
В пригороде Бишкека, на улице Гагарина Аламединского района, произошел взрыв газопровода в одном из жилых домов. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе МЧС.
В ведомстве отметили, что в результате взрыва погиб 14-летний мальчик. Его тело передали правоохранительным органам. Кроме того, еще один ребенок пострадал и находится в больнице. Его состояние удовлетворительное.
Взрыв произошел примерно в 15:00, на место происшествия прибыли пять спасателей МЧС, скорая помощь и милиция.
Источник: vesti.kg
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