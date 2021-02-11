В Оше зарезали школьника, еще один ранен
В Оше два школьника получили ножевые ранения, один из них скончался. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД города Ош.
Отмечается, что сегодня в 14.10 в Ошскую территориальную больницу поступили два школьника с ножевыми ранениями.
«К сожалению, один из них К.Б. 2004 года рождения скончался в больнице. Второй школьник Н.С. 2004 года рождения находится в тяжелом состоянии. Ему делают операцию», – говорится в сообщении.
В милиции уточнили, что сейчас ведутся поиски причастных к этому преступлению.
Поступившие дети являются учениками 10 класса средней школы Нариман.
Источник:Кабар
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