В Оше зарезали школьника, еще один ранен

В Оше зарезали школьника, еще один ранен

В Оше два школьника получили ножевые ранения, один из них скончался. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД города Ош.

Отмечается, что сегодня в 14.10 в Ошскую территориальную больницу поступили два школьника с ножевыми ранениями.

«К сожалению, один из них К.Б. 2004 года рождения скончался в больнице. Второй школьник Н.С. 2004 года рождения находится в тяжелом состоянии. Ему делают операцию», – говорится в сообщении.

В милиции уточнили, что сейчас ведутся поиски причастных к этому преступлению.

Поступившие дети являются учениками 10 класса средней школы Нариман.

Источник:Кабар