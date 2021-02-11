Жамин Акималиев: Указ президента о развитии агропромышленного комплекса – это забота о продовольственной безопасности

Указ президента о развитии агропромышленного комплекса – это забота о продовольственной безопасности

Указ, изданный Садыром Жапаровым по развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики, прежде всего забота национальной безопасности в виде обеспечения стабильным продовольствием. Такое мнение агентству «Кабар» выразил академик Жамин Акималиев, комментируя обнародованный Указ.

По словам академика, Кыргызстан в продовольственном секторе сильно зависит от импорта и эту тенденцию необходимо менять в корне, так как страна обладает своими достаточными ресурсами для обеспечения стабильным продовольствием.

«Сегодня на рынке 70 процентов продовольствия приходят к нам из-за рубежа. При этом мы сами имеем огромный аграрный потенциал. Когда-то страна обладала устойчивым аграрным сектором. Сегодня есть хорошие возможности поменять ситуацию. В этой связи, Указ Садыра Жапарова о развитии именно аграрного сектора как никогда кстати. В данное время в мире идет пандемия, есть риски продовольственной безопасности. В такое нестабильное время, развивать собственный аграрный сектор – это самое верное решение», - сказал он.

Продолжая, академик отметил, что необходимо тесно работать со всеми заинтересованными сторонами и при необходимости привлекать инвесторов.

«У нас очень много кооперативов, кластеров и фермерских хозяйств, которые имеют достаточный опыт для развития сектора. Властям необходимо тесно вести с ними работу, создавать нужные условия. У нас есть земельные, водные и кадровые ресурсы, в целом ничто не мешают благоприятному росту», - заключил Акималиев.

Отметим, 9 февраля текущего года президент Садыр Жапаров в целях дальнейшего развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, рынка сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, повышения экспортного потенциала агропромышленного комплекса, стимулирования отраслей аграрного сектора как основы продовольственной безопасности страны подписал Указ «О мерах по развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики».

В указе рекомендовано правительству — разработать и внести на рассмотрение проект Концепции аграрного развития и план мероприятий по ее реализации.

Источник: ИАЦ «Кабар»