Задержаны двое чиновников Госстроя по подозрению в коррупции

Задержаны двое чиновников Госстроя по подозрению в коррупции

Выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема в Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По ее данным, АКС ГКНБ КР пресечена коррупционная схема в Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее Госстрой) при освоении бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов на территории республики.

В частности, Департамент жилищно-гражданского строительства Госстроя (далее ДЖГС) согласно наделенных полномочий является единым государственным заказчиком по строительству и ремонту социальных объектов за счет средств республиканского бюджета. При этом ежегодно на строительство и ремонт социальных объектов из республиканского бюджета выделяются значительные денежные средства.

Установлено, что должностные лица ДЖГС Госстроя в целях извлечения материальных и иных благ, незаконно используя наделенные им полномочия на систематической основе, получали денежные средства в особо крупных размерах от представителей строительных компаний взамен на предоставление им возможность на осуществление государственных подрядных работ.

В ходе проведенных специальных следственных действий задокументирован факт передачи денежных средств в сумме 1 млн 400 тыс. сомов представителями одной из строительных компаний должностным лицам Госстроя.

Подобные действия со стороны ответственных должностных лиц создают риски недобросовестного и некачественного строительства социальных объектов, а также наносит финансовый ущерб государству, выраженные в использовании некачественных строительных материалов и завышения объемов работ.

По результатам проведенных мероприятий директор ДЖГС «А.А.К.» и директор координационной группы по реализации инвестиционных проектов при ДЖГС «Э.Р.К.» задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

Источник: Кабар