Акан Иманов: «Президент должен ходить среди народа, работать с учетом мнения народа»

«Президент должен ходить среди народа, работать с учетом мнения народа»
— Президент отправил в отставку назначенного на должность исполняющего обязанности мэра города Бишкека Эрмека Нургазиева после критики среди общественности. Нужно ли поддержать главу государства за то, что он учитывает мнения в социальных сетях?
— То что президент Садыр Жапаров учитывает мнения граждан в социальных сетях – хороший знак. А предыдущие президенты слышали только людей из своего окружения. Среди народа уже сложилось хорошее впечатление – президент будет знаком с настроениями в обществе и принимать взвешенные решения.
Неправ тот президент, который восседает на троне, полностью доверяет визирям и делает то, что они говорят. Ведь их мнения не всегда могут быть правильными. Поэтому зарождается большая надежда, когда президент ходит среди народа, работает с учетом мнения народа.
— Нужно ли рассматривать на должность мэра тех, кто организовал саморекламу в социальных сетях?
— Сами по себе отсеются те, кто рекламируют себя в социальных сетях. Народ сейчас знает фабрику троллей. Во всем нужен баланс. При назначении какого-либо чиновника нужно учитывать его опыт, образование, репутацию, а также мнение народа о нем.
— Новая власть заверяет, что борется с коррупцией. Но появляются и недовольные. Как вы думаете, идет последовательная борьба с коррупцией или это запланированное шоу?
— Это хорошо, что началась борьба с коррупцией. Но необходимо время. Потому что не налажена работа в силовых структурах и в судебной системе. Нынешнее положение формировалось тридцать лет. Многое зависит от главы государства. Если он хочет перемен, то борьба с коррупцией продолжится. Если это шоу, то со временем это раскроется.
— Среди общественности звучат различные мнения по поводу задержания Кубанычбека Жумалиева. Правоохранительные органы выполняют свою работу или перегибают палку?
— Арест Кубанычбека Жумалиева – это требование народа. Если посадили – значит, есть факты. Такие шаги должны стать уроком для наших чиновников. В то же время есть около десяти случаев, когда подозреваемых отпускали под домашний арест после уплаты нанесенного ущерба. А ведь им следовало возместить ущерб в 5-10 кратном размере, потом ответить перед судом. Иначе такие решения будут восприниматься как шоу. Если требования народа не будут выполнены, то это станет пятном на лице власти.
Источник: газета «Майдан.kg» №5 от 10.02.2021 / стр. 6
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