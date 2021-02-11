Самсаалы Четинбаев, общественный деятель: «Не ошибется власть, которая учитывает мнение народа»
— Президент отправил в отставку назначенного на должность исполняющего обязанности мэра города Бишкека Эрмека Нургазиева после критики среди общественности. Нужно ли поддержать главу государства за то, что он учитывает мнения в социальных сетях?
— Власть должна считаться с народом. Не ошибется власть, которая учитывает мнение народа.
Но если мы хотим, чтобы в будущем город рос и развивался, нужно ввести правило, по которому мэр города должен напрямую избираться горожанами. Тогда люди сами решат, какого мэра им избрать. Думаю, это лучший выход. Назначенные сверху градоначальники не проделают существенную работу для народа. Такой подход уже устарел. Если мы хотим двигаться к лучшей жизни, к развитию, то обязательно нужно позволить горожанам избирать себе мэра.
Источник: газета «Майдан.kg» №5 от 10.02.2021 / стр. 6
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