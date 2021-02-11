За что задержали брата депутата ЖК Мирлана Бакирова и почему уже отпустили
Бывший начальник муниципального предприятия по благоустройству и озеленению мэрии г. Джалал-Абад Толон Бакиров возместил ущерб и отпущен под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ КР.
9 февраля АКС ГКНБ КР, в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления должностным положением и присвоения бюджетных средств, был задержан и водворен в ИВС УВД Джалал-Абадской области бывший начальник муниципального предприятия по благоустройству и озеленению мэрии г. Джалал-Абад, ныне директор филиала ГП "Кыргызтеплокомэнерго" г. Кочкор-Ата Ноокенского района Б.Т.К. (Толон Бакиров).
Установлено, что в марте 2020 года в результате проведенного конкурса на закупку большого количества саженцев "Туи колоновидной" по 2600 сомов за 1 штуку, со стороны тендерной комиссии муниципального предприятия по благоустройству и озеленению мэрии г. Джалал-Абад победителем была признана частная организация, предложившая наименьшую цену.
"Однако, по предварительному сговору с закупающей стороной, поставщиком вместо указанного сорта саженцев, был поставлен другой вид саженцев стоимостью по 742 сома за 1 штуку. В результате чего, бюджету государства был нанесен ущерб в размере 612 800 сомов", - информируют в ведомстве.
Отмечается, что задержанный Б.Т.К. в ходе следствия полностью признал вину в совершении данного преступления, при этом возместил нанесенный ущерб государству.
В связи с чем, 10 февраля Джалал-Абадским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на период следствия.
Источник: vb.kg
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