Кадыр Маликов: Как теперь ДУМК будет смотреть в глаза людям?

Как теперь ДУМК будет смотреть в глаза людям?

Замглавы Духовного управления мусульман Кыргызстана признал, что задержание муфтия - непоправимый удар по авторитету традиционного духовенства

Заместитель главы ДУМК Кадыр Маликов, комментируя задержание муфтия Максатбека Токтомушева, заявил, что это удар по духовенству. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«То, что происходит вокруг ДУМК - это есть отражение духовной деградации нашего общества. Для меня, как и многих из вас, сегодняшняя новость, полученная из СМИ, стала полной неожиданностью. Изначально я пришел на пост заместителя муфтия в сентябре 2020 года, был вне всяких игр или интриг, поэтому не был в курсе происходящего, зачастую узнавал потом уже в СМИ или от посторонних людей.

Моей целью было проведение глубоких реформ - кадровых и структурных, провести модернизацию, обновить видение, план развития, привлечь молодежь, инновации, чтобы вывести муфтият на новый уровень, интеллектуальный, духовный, укрепить и повысить авторитет духовенства, алымов, традиционного для КР ислама.

Когда пришел работать, то в муфтияте из-за отмены хаджа по причине пандемии было трудное финансовое положение, которое сохраняется до сих пор. Имамы не получают зарплаты, даже служебные машины. Мы ремонтируем и заправляем их за свой счёт. Даже некоторые свои инициативы финансировал сам из своего кармана. К сожалению, реформы не осуществить без надлежащей технической и финансовой поддержки, без команды единомышленников. Хотя есть, конечно, достигнутые результаты.

Уже как более двух недель по объективным причинам (болезнь отца) не работаю временно в муфтияте. Идет переосмысление, переоценка. Думаю, сейчас рано судить или давать оценку. Пока не будет доказана вина, не будет и суда, поскольку сейчас есть презумпция невиновности. Но уже сама такая новость в СМИ о финансовых махинациях в муфтияте подвергает в шок.

Если честно, это не просто рядовой факт пресечения коррупции в госструктуре, или даже результат борьбы компроматов за пост муфтия. Это непоправимый удар по всему авторитету традиционного духовенства, доверию к мечети, муфтияту в целом.

Аллах испытывает нас друг другом, нашими же руками. Значит, духовенству нужно меняться самим. Что-то мы делали не так, ислам (вернее, его картинка) в последние годы стал больше набором сухих правил, внешней атрибутики, невежества, показной набожности, агрессивности, не стало главного - искренности, мягкости и любви, интеллектуального развития, прогресса.

Если честно, нет слов, насколько неприятно. Думаю, это и есть показатель нашего общества, отражение его глубокой деградации, когда нет авторитетов, нет святости. Все это лезет наружу. Убийства, педофилия, насилие, подставы, воровство, лицемерие, подлость, невежество, месть.

Как теперь духовенству смотреть в глаза людям? Кому будут верить и за кем пойдут теперь верующие, особенно молодежь? Это основной вопрос...и к государству тоже», - написал Маликов.

Напомним, накануне ГКНБ задержал муфтия Максатбека Токтомушева по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Источник: vesti.kg