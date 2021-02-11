(Фото) Улукбек Марипов провел совещание по ситуации с COVID-19 и вакцинации населения

Улукбек Марипов провел совещание по ситуации с COVID-19 и вакцинации населения

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране по коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе совещания обсуждены вопросы поэтапного возобновления работы общеобразовательных школ и детских садов, подготовки к массовой вакцинации населения от COVID-19 на добровольной основе.

Как было отмечено, первая партия вакцин в рамках программы COVAX может быть доставлена в республику уже в марте текущего года, вторая часть – во втором квартале.

Кроме того, прорабатывается вопрос использования вакцин, произведенных в России и Китая.

Улукбек Марипов подчеркнул важность качественной и оперативной работы по добровольной вакцинации населения, в первую очередь работников сферы образования и медицины.

«Случаи заражения новыми штаммами вируса, зарегистрированными уже и в соседних странах, не могут не беспокоить. Все медицинские учреждения страны должны быть полностью готовы к возможному увеличению случаев заболевания. Особенно важно, чтобы в больницах были установлены системы подачи жидкого кислорода. Под постоянным контролем должен быть уровень запаса медикаментов и средств индивидуальной защиты с учетом возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Необходимо также увеличить запас необходимых лекарств», - сказал глава правительства.

Премьер-министр отметил важность активизации работы по цифровизации системы здравоохранения.

По итогам совещания дан ряд поручений Министерству здравоохранения и социального развития, Министерству экономики и финансов и Министерству иностранных дел.

Источник: Кабар