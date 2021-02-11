Назначен новый прокурор Бишкека

Назначен новый прокурор Бишкека

Прокурором Бишкека назначен Марсбек Кыдыкбаев. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры КР.

Отмечается, что ранее Кыдыкбаев был прокурором города Токомок.

Ранее на пресс-конференции на прошлой неделе генпрокурор Курманкул Зулушев сообщил, что прокурор Бишкека Темирбек Бекмаматов подал в отставку по собственному желанию.

Источник: Кабар