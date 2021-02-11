Задержан экс-глава МП по благоустройству и озеленению Джалал-Абада

Задержан экс-глава МП по благоустройству и озеленению Джалал-Абада

АКС ГКНБ задержал бывшего начальника муниципального предприятия по благоустройству и озеленению мэрии Джалал-Абада, ныне директора филиала ГП «Кыргызтеплокомэнерго» г. Кочкор-Ата Ноокенского района Джалал-Абадской области Б.Т.К.

Как рассказывают подробности в пресс-службе Госкомитета, 9 февраля 2021 года АКС ГКНБ КР в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления должностным положением и присвоения бюджетных средств задержан и водворен в ИВС УВД Джалал-Абадской области бывший начальник муниципального предприятия по благоустройству и озеленению мэрии г.Джалал-Абад, ныне директор филиала ГП «Кыргызтеплокомэнерго» г. Кочкор-Ата Ноокенского района Джалал-Абадской области Б.Т.К.

Установлено, что в марте 2020 года в результате проведенного конкурса на закупке большого количества саженцев «Туи колоновидной» по 2600 сомов за 1 штуку со стороны тендерной комиссии муниципального предприятия по благоустройству и озеленению мэрии Джалал-Абада победителем была признана частная организация, предложившая наименьшую цену.

Однако по предварительному сговору с закупающей стороной поставщиком вместо указанного сорта саженцев был поставлен другой вид саженцев стоимостью 742 сома за 1 штуку.

В результате чего бюджету государства был нанесен ущерб в размере 612 тыс. 800 сомов.

Задержанный Б.Т.К. в ходе следствия полностью признал вину в совершении данного преступления, при этом возместил нанесенный ущерб государству, в связи с чем 10 февраля 2021 года Джалал-Абадским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на период следствия.

В СМИ сообщили, что задержанный является младшим братом депутата Жогорку Кенеша Мирлана Бакирова.

Источник: Кабар