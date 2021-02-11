(Видео) Судьи местных судов Кыргызстана принесли присягу

Судьи местных судов Кыргызстана принесли присягу

10 февраля в Верховном суде КР в торжественной обстановке принесли присягу судьи местных судов. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Они назначены в первый раз сроком на пять лет Указами Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова от 8 февраля 2021 года №28, 29 и 30:

Чуйская область:

Ысык-Атинский районный суд:

Акымбекова Айгерим Исламовна (до достижения предельного возраста);

Тентиева Майрамкул Касанахуновна (до достижения предельного возраста);

Сокулукский районный суд:

Гулмамат уулу Айбек (назначен в первый раз сроком на 5 лет);

Кеминский районный суд:

Мурзаева Гульмира Мурзаевна (назначена в первый раз сроком на 5 лет);

Нарынская область:

Нарынский городской суд:

Дюшебаева Чолпон Дюшебаевна (назначена в первый раз сроком на 5 лет);

Джалал-Абадская область:

Административный суд Джалал-Абадской области:

Хусанов Айбек Исманалиевич (назначен в первый раз сроком на 5 лет);

Багишев Данияр Мансурович (назначен в первый раз сроком на 5 лет);

Ошская область:

Алайский районный суд:

Орозматов Уланбек Тынчылыкович (до достижения предельного возраста);

Араванский районный суд:

Асаналиева Алтынай Аскарбековна (до достижения предельного возраста);

Колопов Эдуард Сексенбаевич (до достижения предельного возраста);

Кара-Кульджинский районный суд:

Бекташов Нурпаис Абилатович (до достижения предельного возраста);

Кара-Сууйский районный суд:

Кенжебаев Нурлан Торобаевич (до достижения предельного возраста);

Ошский городской суд:

Токтосунов Тилек Калыкович (до достижения предельного возраста);

Турсункулов Муктарбек Ыманкулович (назначен в первый раз сроком на 5 лет);

город Бишкек:

Октябрьский районный суд:

Саргалдаков Искандер Бекболотович (назначен в первый раз сроком на 5 лет);

Первомайский районный суд:

Есенкулова Салтанат Арстанбековна (назначена в первый раз сроком на 5 лет);

Ленинский районный суд:

Байышов Мирлан Байышович (до достижения предельного возраста).

Исполняющий обязанности председателя Верховного суда Нургуль Бакирова поздравила назначенных судей, и призвала быть верными принесенной ими присяге.

Источник: vb.kg