(Видео) Судьи местных судов Кыргызстана принесли присягу

Судьи местных судов Кыргызстана принесли присягу
10 февраля в Верховном суде КР в торжественной обстановке принесли присягу судьи местных судов. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Они назначены в первый раз сроком на пять лет Указами Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова от 8 февраля 2021 года №28, 29 и 30:
Чуйская область:
Ысык-Атинский районный суд:
Акымбекова Айгерим Исламовна (до достижения предельного возраста);
Тентиева Майрамкул Касанахуновна (до достижения предельного возраста);
Сокулукский районный суд:
Гулмамат уулу Айбек (назначен в первый раз сроком на 5 лет);
Кеминский районный суд:
Мурзаева Гульмира Мурзаевна (назначена в первый раз сроком на 5 лет);
Нарынская область:
Нарынский городской суд:
Дюшебаева Чолпон Дюшебаевна (назначена в первый раз сроком на 5 лет);
Джалал-Абадская область:
Административный суд Джалал-Абадской области:
Хусанов Айбек Исманалиевич (назначен в первый раз сроком на 5 лет);
Багишев Данияр Мансурович (назначен в первый раз сроком на 5 лет);
Ошская область:
Алайский районный суд:
Орозматов Уланбек Тынчылыкович (до достижения предельного возраста);
Араванский районный суд:
Асаналиева Алтынай Аскарбековна (до достижения предельного возраста);
Колопов Эдуард Сексенбаевич (до достижения предельного возраста);
Кара-Кульджинский районный суд:
Бекташов Нурпаис Абилатович (до достижения предельного возраста);
Кара-Сууйский районный суд:
Кенжебаев Нурлан Торобаевич (до достижения предельного возраста);
Ошский городской суд:
Токтосунов Тилек Калыкович (до достижения предельного возраста);
Турсункулов Муктарбек Ыманкулович (назначен в первый раз сроком на 5 лет);
город Бишкек:
Октябрьский районный суд:
Саргалдаков Искандер Бекболотович (назначен в первый раз сроком на 5 лет);
Первомайский районный суд:
Есенкулова Салтанат Арстанбековна (назначена в первый раз сроком на 5 лет);
Ленинский районный суд:
Байышов Мирлан Байышович (до достижения предельного возраста).
Исполняющий обязанности председателя Верховного суда Нургуль Бакирова поздравила назначенных судей, и призвала быть верными принесенной ими присяге.
Источник: vb.kg
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