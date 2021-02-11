Прокуратура установила местонахождение Орозбека Опумбаева и Кашкара Джунушалиева

Прокуратура установила местонахождение Орозбека Опумбаева и Кашкара Джунушалиева

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев сообщил, что установлено местонахождение бывшего председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева и бывшего министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева.

Об этом он сообщил в ходе передачи «Ынгайсыз суроолор» («Неудобные вопросы» в эфире Радио «Азаттык». При этом Зулушев не уточнил, где именно находятся бывшие руководителя силовых органов.

Он отметил, что проводятся соответствующие мероприятия и что в скором времени будет предоставлена более подробная информация.

Ранее в ходе пресс-конференции Зулушев сообщил, что действиям Опумбаева и Джунушалиева за оставление службы во время октябрьских событий будет дана юридическая оценка.

5 октября 2020 года на площади Ала-Тоо представители и сторонники политических партий, не преодолевших 7-процентный избирательный порог по итогам парламентских выборов 4 октября, проводили митинг. Акция протеста переросла в массовые беспорядки, в ходе которых произошли столкновения с милицией. В результате погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу, более 900 человек получили ранения.

9 октября указом президента Сооронбая Жээнбекова был освобожден от должности председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, назначенный в июне 2019 года. Глава МВД Кашкар Джунушалиев после беспорядков не вернулся на рабочее место. Сообщалось, что его местонахождение не известно.

Позже пришедший на волне протестов к власти Садыр Жапаров заявил, что бывшие руководители ГНКБ и МВД разыскиваются.

Источник: Азаттык