Кримавторитет Кадырбек Досонов сам явился в ГКНБ

В Оше член ОПГ Кадырбек Досонов по прозвищу Дженго сам явился в ГКНБ.
Об этом 24.kg сообщила адвокат Назгуль Суйунбаева.
По ее словам, Досонова задержали и водворили в ИВС. Сегодня суд изберет ему меру пресечения.
«Моему подзащитному вменяют незаконный захват земельного участка. Забор дома бывшей жены Досонова вышел за пределы положенной границы. Обычно такие вопросы ограничиваются предписанием со стороны мэрии и решаются в гражданском порядке», — сказала Назгуль Суйунбаева.
Напомним, в ноябре 2020 года ГКНБ объявил в розыск Кадырбека Досонова. По версии следствия, он причастен к совершению тяжкого преступления.
Отметим, что Досонов обвинялся в убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева. Милиция задержала его спустя два года, однако в июле 2017-го Дженго по решению Кара-Суйского районного суда отпустили. В январе он вызывался милицией Оша для профилактической беседы.
Источник: 24.кж
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