Это непоправимый удар по всему авторитету мечети – замглавы ДУМКа о скандале с махинациями

Это непоправимый удар по всему авторитету мечети – замглавы ДУМКа о скандале с махинациями

То, что происходит вокруг Духовного управления мусульман Кыргызстана - это есть отражение духовной деградации нашего общества. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель муфтия Кадыр Маликов.

По его словам, о скандале он узнал из СМИ, что стало для него полной неожиданностью.

«Так как изначально как пришел на пост заместителя муфтия в сентябре 2020 года, был вне всяких игр или интриг! Поэтому не был в курсе происходящего, зачастую узнавал потом уже в СМИ или от посторонних людей.

Моя цель была провести глубокие реформы, кадровые, структурные, провести модернизацию, обновить видение, план развития, привлечь молодежь, инновации, чтобы вывести муфтият на новый уровень, интеллектуальный, духовный, укрепить и повысить авторитет духовенства, алымов, традиционного для КР ислама (ханафитского мазхаба, матуридия)», - пишет Маликов.

Он отметил, что когда он пришел работать, то в муфтияте из-за отмены хаджа по причине пандемии было трудное финансовое положение, которое сохраняется до сих пор.

«Имамы не получают зарплаты, даже служебные машины мы ремонтируем и заправляем за свой счёт. Даже некоторые свои инициативы финансировал сам из своего кармана.

К сожалению, реформы не осуществить без надлежащей технической и финансовой поддержки, без команды единомышленников. Хотя есть, конечно, достигнутые результаты. Уже как более двух недель по объективным причинам (болезнь отца) не работаю временно в муфтияте. Идет переосмысление, переоценка.

Думаю, сейчас рано судить или давать оценку, до тех пор, пока не будет доказана вина и не будет суда. Так как есть такое понятие, как презумпция невиновности», - добавил Маликов.

Также он сообщил, что уже сама такая новость в СМИ о финансовых махинациях в муфтияте (размещении денег от хаджа на счетах под проценты) подвергает в шок!

«Если честно, это не просто рядовой факт пресечения коррупции в госструктуре, или даже результат борьбы компроматов за пост муфтия, это, считаю, непоправимый удар по всему авторитету традиционного духовенства, доверию к мечети, муфтияту в целом. Аллах испытывает нас друг другом, нашими же руками, значит, духовенству нужно меняться самим. Что-то мы делали не так, ислам (вернее его картинка) в последние годы стал больше набором сухих правил, внешней атрибутики, невежества, показной набожности, агрессивности, не стало главного - искренности, мягкости и любви, интеллектуального развития, прогресса», - написал теолог.

Маликов считает, что это и есть показатель нашего общества, отражение его глубокой деградации, когда нет авторитетов, нет святости. «Все это лезет наружу. Убийства, педофилия, насилие, подставы, воровство, лицемерие, подлость, невежество, месть. Как теперь духовенству смотреть в глаза людям? Кому будут верить и за кем пойдут теперь верующие, особенно молодежь? Это основной вопрос и к государству тоже», - добавил он.

Напомним, ГКНБ ведется досудебное производство в отношении задержанного накануне главного бухгалтера ДУМК Ж.Б. по факту дачи сотрудникам Госкомитета взятки в особо крупном размере.

По результатам проведенных следственных действий были получены неопровержимые доказательства причастности муфтия Максата ажы Токтомушева к совершению данного преступления, а также к финансовым нарушениям, связанным с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения «Хаджа».

На основании полученных доказательств 10 февраля 2021 года муфтий Максат ажы Токтомушев был задержан по подозрению в совершении преступления и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Следствие по вышеперечисленным фактам продолжается, по результатам которого всем фигурантам уголовных дел будет дана соответствующая юридическая оценка, о чем общественность будет своевременно информироваться.

Муфтий Максат ажы Токтомушев подал в отставку 10 февраля.

Источник: Кабар