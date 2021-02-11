ГКНБ: Задержан экс-муфтий КР Максат ажы Токтомушев

Задержан экс-муфтий КР Максат ажы Токтомушев
Задержан экс-глава Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) КР Максат ажы Токтомушев, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
По ее данным, ранее сообщалось, что ГКНБ ведется досудебное производство в отношении задержанного накануне главного бухгалтера ДУМК Ж.Б. по факту дачи сотрудникам Госкомитета взятки в особо крупном размере.
По результатам проведенных следственных действий были получены неопровержимые доказательства причастности муфтия М.а.Т. к совершению данного преступления, а также к финансовым нарушениям, связанным с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения «Хаджа».
На основании полученных доказательств, 10 февраля 2021 года муфтий М.а.Т. был задержан по подозрению в совершении преступления и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Следствие по вышеперечисленным фактам продолжается, по результатам которого всем фигурантам уголовных дел будет дана соответствующая юридическая оценка, о чем общественность будет своевременно информироваться.
Напомним, сегодня Токтомушев подал в отставку.
Источник: Кабар
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