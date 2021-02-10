Сонунбубу Кадырова, общественный деятель: «Такой должна быть народная власть»

Сонунбубу Кадырова, общественный деятель: «Такой должна быть народная власть»

— Президент Садыр Жапаров менее чем за сутки отправил в отставку нового исполняющего обязанности мэра Бишкека Эрмека Нургазиева, с учетом критики общественности. Глава государства считается с мнениями в социальных сетях, правильно ли он поступает?

— Он поступил решительно, сняв с должности мэра человека, которого не принял народ. А предыдущие правители то ли были глухими, то ли слепыми, поэтому были народные волнения.

Но в то же время нельзя сказать, что он работает исключительно так, как диктуют ему социальные сети. Если бы это было так, он бы убрал и Марипова. В данном случае всплыли наглядные материалы, говорящие о дурном поведении Эрмека Нургазиева. Эти обстоятельства и послужили причиной для его отставки.

Вот такой и должны быть власть народа.

Источник: газета «Майдан.kg» №5 от 10.02.2021 / стр. 8