Сонунбубу Кадырова, общественный деятель: «Такой должна быть народная власть»
— Президент Садыр Жапаров менее чем за сутки отправил в отставку нового исполняющего обязанности мэра Бишкека Эрмека Нургазиева, с учетом критики общественности. Глава государства считается с мнениями в социальных сетях, правильно ли он поступает?
— Он поступил решительно, сняв с должности мэра человека, которого не принял народ. А предыдущие правители то ли были глухими, то ли слепыми, поэтому были народные волнения.
Но в то же время нельзя сказать, что он работает исключительно так, как диктуют ему социальные сети. Если бы это было так, он бы убрал и Марипова. В данном случае всплыли наглядные материалы, говорящие о дурном поведении Эрмека Нургазиева. Эти обстоятельства и послужили причиной для его отставки.
Вот такой и должны быть власть народа.
Источник: газета «Майдан.kg» №5 от 10.02.2021 / стр. 8
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