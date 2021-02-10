Вот что сказали после ухода

Вот что сказали после ухода

Исполняющий обязанности мэра города Бишкека Балбак Тулобаев не работал эффективно, увлекся популизмом. Такое мнение озвучил депутат Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев.

«Он тратил время на то, чтобы быть активным в социальных сетях, увлекся популизмом. Не смог проявить себя при выполнении должностных обязанностей. Не проделал какую-либо работу для развития столицы. Ничего не изменил, кроме кадров», — сказал депутат.

Балбак Тулобаев был освобожден от занимаемой должности по собственному заявлению. По некоторым данным ему готовят должность на верхушке власти.

Источник: газета «Майдан.kg» №5 от 10.02.2021 / стр. 6