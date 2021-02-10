Мурат Жетимишбаев, гражданский активист: «Нужно проверять кадры, а потом назначать»

Мурат Жетимишбаев, гражданский активист: «Нужно проверять кадры, а потом назначать»

— Президент Садыр Жапаров менее чем за сутки отправил в отставку нового исполняющего обязанности мэра Бишкека Эрмека Нургазиева, с учетом критики общественности. Глава государства считается с мнениями в социальных сетях, правильно ли он поступает?

— Действительно удивило, как молниеносно назначили этого джигита. Конечно, благодаря расторопности и решительности президента его отозвали. Но я хочу сказать, что такие вещи не должны превращаться в привычку. Не будет никакого уважения, если решение президента будет часто изменяться. Один раз поспешили и допустили ошибку, это простительно. Но это должно стать большим уроком! При подборе кадров необходима тщательная, многоступенчатая проверка. Верим в то, что отныне все так и будет. Хочу добавить, что чрезмерная зависимость от настроений в социальных сетях тоже плохо. Важнее всего принимать решения, опираясь на интуицию.

Источник: газета «Майдан.kg» №5 от 10.02.2021 / стр. 8