(Фото) В Оше разыскивается кримавторитет Дженго

В Оше разыскивается кримавторитет Дженго

В городе Ош и Ошской области 10 февраля 2021 года проводятся специальные розыскные мероприятия по поимке разыскиваемого в рамках уголовного дела криминального авторитета Кадыра Досонова (Дженго).

Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности, по результатам обыскных мероприятий по ряду адресов, в одном из домов на территории г.Ош обнаружены личные вещи, предметы быта и личной гигиены, а также мобильные телефоны скрывающегося от следствия К.Досонова. Также обнаружены запрещенные предметы, в том числе наркотические средства.

В настоящее время совместно с органами МВД КР объявлен план «Перехват» по установлению местонахождения и задержания К.Досонова.

Источник: Кабар