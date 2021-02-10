(Фото) В Оше разыскивается кримавторитет Дженго 

В Оше разыскивается кримавторитет Дженго
В городе Ош и Ошской области 10 февраля 2021 года проводятся специальные розыскные мероприятия по поимке разыскиваемого в рамках уголовного дела криминального авторитета Кадыра Досонова (Дженго).
Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности, по результатам обыскных мероприятий по ряду адресов, в одном из домов на территории г.Ош обнаружены личные вещи, предметы быта и личной гигиены, а также мобильные телефоны скрывающегося от следствия К.Досонова. Также обнаружены запрещенные предметы, в том числе наркотические средства.
В настоящее время совместно с органами МВД КР объявлен план «Перехват» по установлению местонахождения и задержания К.Досонова.
Источник: Кабар
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