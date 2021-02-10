В Ошской области задержали члена ОПГ по подозрению в мошенничестве

В Ошской области задержали члена ОПГ по подозрению в мошенничестве

Оперативники межрегионального управления (МРУ) Службы криминальной милиции МВД задержали жителя Ошской области, подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба МВД, ранее в органы внутренних дел обращался житель г.Ош с заявлением принять меры в отношении некого мужчины, причинившего путем мошенничества значительный материальный ущерб.

По словам пострадавшего, в июне 2016 года они заключили сделку купли-продажи автомобиля. Продавец оценил свою машину марки «Toyota Previa» в 180 тыс. сомов, однако покупатель отдал только 50 тыс. сомов, обещав доплатить остальное через месяц. После этого новый владелец авто пропал, деньги так и по сей день не отдал, более того, выяснилось, что приобретенную машину он продал другим лицам.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, осуществлялось досудебное расследование по статье 204 «мошенничество» УК КР.

Накануне в ходе оперативных мероприятий сотрудники МРУ МВД задержали на территории Ноокатского района Ошской области подозреваемого К.Ж. 1973 года рождения и доставили в следственные органы.

По данным межрегионального управления СКМ задержанный гражданин К.Ж. состоит на оперативном учете МВД как член одной из ОПГ. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Источник: Кабар