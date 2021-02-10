Улукбек Маматаев, лидер политической партии «Ак Калпак: «Это говорит об отсутствии кадровой политики»

Улукбек Маматаев, лидер политической партии «Ак Калпак: «Это говорит об отсутствии кадровой политики»

— Президент Садыр Жапаров менее чем за сутки отправил в отставку нового исполняющего обязанности мэра Бишкека Эрмека Нургазиева, с учетом критики общественности. Глава государства считается с мнениями в социальных сетях, правильно ли он поступает?

— Я не считаю это признаком того, что он считается с мнениями в социальных сетях. Это говорит только об отсутствии кадровой политики. Президент говорит, что все будет решать сам. Это не хорошая политика. Если президент решает все, то зачем нам избирать депутатов городского кенеша, Жогорку Кенеша? Вот с этого и начинается узурпация, диктатура.

Источник: газета «Майдан.kg» №5 от 10.02.2021 / стр. 8