Исаков: Дело Тюлеева может стать толчком к пересмотру судебных решений

Тюлеева может стать толчком к пересмотру судебных решений

Вчера Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций в отношении экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева. Дело, которое изначально многие считали политическим заказом, отравлено на новое рассмотрение. Экс-депутат и экс-министр обороны КР Исмаил Исаков считает решение Верховного суда правильным.

- Вчера, когда прочитал об этом, невольно пришли на ум высказывания наших предков, великих людей, которые говорили испокон веков о том, что справедливость, честность рано или поздно восторжествуют.

В бытность президентом Алмазбека Атамбаева было действительно много перекосов в отношении соблюдения прав наших граждан, были преследования некоторых политиков, бизнесменов. Фамилий очень много – Бектур Асанов, Кадыров, Акматбек Кельдибеков, Текебаев, очень многие, в том числе Нариман Тюлеев.

Наконец-то имя Наримана Тюлеева будет оправдано. Будучи депутатом я очень внимательно изучал эти документы, разговаривал с бывшим президентом Атамбаевым в отношении других и, в том числе, Тюлеева. Потому что в документах не было криминала, говорил ему, что идет беспредел. Он тогда спросил у меня, можно ли его выпускать. Я ответил, можно. Он промолчал на это, конечно.

Сам Нариман Тюлеев всегда говорил, давайте открыто, прозрачно, в присутствии журналистов будем все рассматривать. В тот период зависимые судьи и прокуроры в угоду руководителей не смогли принять правильное, законное решение. Сегодня Верховный суд принял очень правильное решение. Наконец-то Тюлеев будет оправдан перед гражданами, потому что эти решения всех трех инстанций закрасили черной краской его имя, - сказал он.

Какие нарушения законодательства, на Ваш взгляд, были в деле Наримана Тюлеева?

- Первоначально они говорили о завышенных ценах на автобусы, которые он привез из КНР. Когда начали изучать, цены оказались ниже рыночной стоимости, естественно, ничего не смогли ничего доказать. Потом они перешли совсем на другое, что нормальному человеку в голову не придет. Якобы при перевозке повысили цены, но никто не учитывал, что нужно оплачивать водителей, заправку топливом и т.д. Нашли все-таки сомнительные факты, они даже не изучали документы, которые мне тогда представил Тюлеев.

По указанию одного человека судьи приняли решение, которое принесло такие страдания этому человеку, который действительно работал нормально будучи мэром. Я хорошо его знал в то время, я был министром обороны, он – мэром, старался многое делать.

Сегодня в СМИ появляются сообщения, что при Бакиеве было развитие, но развитие сделал не Бакиев, были хорошие министры, работоспособный премьер-министр, благодаря всему этому в тот период было развитие. Но именно исполнителей почему-то часто забывают, кто конкретно, какое министерство или какой мэр работали. Я считаю решение суда своевременным, наконец-то справедливость восторжествовала.

Как Вы считаете, дело Наримана Тюлеева может стать первой ласточкой в пересмотре судебных решений, вынесенных по политическим заказам?

- Я считаю, что это станет толчком. Наконец-то судьи и прокуроры начали тоже бояться, потому что возбуждаются новые уголовные дела по сомнительным решениям, которые они принимали. Многие будут подавать на пересмотр, многие уже судятся. Это будет началом восторжествования справедливости. При Атамбаеве действительно очень много принималось решений по политическим мотивам, не по закону, а по личным указаниям и обидам.

Источник: vb.kg