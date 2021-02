(Фото) В Лондоне издана книга о жизни и творчестве Чингиза Айтматова

В Лондоне издана книга о жизни и творчестве Чингиза Айтматова на английском языке "The Glorious Path of an Eurasian Writer" ("Путь славы евразийского писателя"). Об этом редакции сообщила автор книги Рахима Абдувалиева.

По ее словам, книга начинается с представления Чингиза Айтматова, его заслуг в мировой литературе и воспоминаний о детстве.

Абдувалиева отмечает, что Айтматов вошел в мировую литературу не как национальный, а как международный писатель, ведь его признание началось с перевода "Джамили" Луи Арагоном на французский язык, поэтому в книге отдельной главой описывается интернациональная и мировая слава.

Далее идет глава, посвященная всем женским образам в произведениях Айтматова. Гендерную проблему Айтматов начал поднимать очень рано, еще в советской литературе.

"Еще одна специальная глава посвящена дипломатической миссии в Европе, также описан знаменитый Иссык-Кульский форум 1986 года в Кыргызстане, на который приехали несколько лауреатов Нобелевской премии и многие известные писатели", - рассказала Абдувалиева.



Отмечается, что в книге впервые описывается постсоветское творчество, свидетелем которого была сама Рахима Абдувалиева.

"Данная глава рассказывает о книгах писателя, изданных в Европе, и о том, как они были приняты европейской аудиторией. Кроме того, книга также рассказывает о последних произведениях Айтматова, которые сильно потрясли европейских читателей. В заключение я прилагаю полную биографию писателя, включая его европейскую жизнь, фотографии и факты о деятельности. В книгу включены воспоминания его английского, французского и немецкого переводчика, включила и свое представление Айтматова английской публике", - добавила она.

Автор книги Рахима Абдувалиева с писателем.

Книга написана для студентов, которые будут заниматься творчеством Айтматова не только в Кыргызстане, но и за рубежом,для англоязычной аудитории.

"Я продолжаю академическую линию, которую начала еще при жизни Айтматова. Также я рада, что книгу написала на английском языке, потому что она останется навсегда в Британской библиотеке как основной источник по биографии и его творчеству", - сказала Абдувалиева.

Рахима Абдувалиева - профессор, доктор филологических наук, лингвист в области сравнительно-исторического индоевропейского языкознания. Занимается популяризацией и переводами произведений Чингиза Айтматова за рубежом как на русском, так и на немецком и английском языках.

Источник: Kaktus