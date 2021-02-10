Равшан Жээнбеков, экс-депутат: «Социальные сети должны быть ориентиром для государственных руководителей»

«Социальные сети должны быть ориентиром для государственных руководителей»
– То, что новый президент учитывает общественное мнение и настроения в социальных сетях при принятии решений, – это хороший знак. Потому что сейчас не нужно ждать выпуска газет и журналов, как раньше. Усилилось влияние социальных сетей на общество и власть. Согласно исследованиям, большая часть населения получает информацию из социальных сетей, соответственно, влияние социальных сетей возросло. Социальные сети должны быть ориентиром для государственных руководителей.
Будет правильно опираться на социальные сети при назначении руководителей или даче оценки их работе. Хорошо то, что новый президент оглядывается на социальные сети при формировании нового правительства. Было бы еще лучше, если бы удалось добиться того, чтобы мэров, губернаторов, глав сельских управ избирал народ.
Источник: газета «Майдан.kg» №5 от 10.02.2021 / стр. 8
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