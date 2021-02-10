Хотел взять деньги, а лишился 20 миллионов
Бывший глава Финпола Бакир Таиров возместил нанесенный государству ущерб в размере 20 млн сомов. Судя по тому, что пишут некоторые СМИ, ссылаясь на собственные источники, Таиров в данное время содержится в изоляторе Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. В ближайшее время будет определена мера пресечения.
Напомним, бывший председатель Финпола Бакир Таиров был задержан 10 декабря прошлого года. По версии следствия он вымогал деньги у руководителя одного из госорганов под предлогом финансирования одной из политических партий.
Источник: газета «Майдан.kg» №5 от 10.02.2021 / стр. 6
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