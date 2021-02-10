Камила Талиева, экс-депутат: «На пост мэра Бишкека должен прийти реально работающий специалист»

«На пост мэра Бишкека должен прийти реально работающий специалист»
— Наша столица превратилась в мрачный город в зимнее время из-за нависшего на небе смога, поэтому пора предлагать на должность градоначальника хозяйственника, который много работает и меньше болтает, действует быстро, является современным и опытным руководителем…
Не нужно искать такого человека среди знакомых или родственников, надо выбрать реально работающего специалиста, а не того, кто размножает фейк-группы в Фейсбуке. Человек должен поработать для народа.
Источник: газета «Майдан.kg» №5 от 10.02.2021 / стр. 8
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