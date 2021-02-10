В Бишкекском горсуде в кабинетах судей неизвестные вскрыли сейфы, где лежат уголовные дела

В Бишкекском горсуде в кабинетах судей неизвестные вскрыли сейфы.

Об этом Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, пришедшей ночью, с 9 на 10 февраля, неизвестные проникли в здание Бишкекского горсуда, вошли в кабинеты судей, где вскрыли их служебные сейфы.

"На данный момент в суде идет инвентаризация дел. Пока точно неизвестно, украли или нет папки с громкими уголовными делами. Вскрыты кабинеты судей по уголовным, экономическим и гражданским делам", - сообщили силовики.

Позже они сообщили, что все дела на месте, утери гражданских, уголовных, административных дел в данное время не обнаружено.

Идут следственные действия.

Источник: кактуз