В Бишкекском горсуде в кабинетах судей неизвестные вскрыли сейфы, где лежат уголовные дела

В Бишкекском горсуде в кабинетах судей неизвестные вскрыли сейфы.
Об этом Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, пришедшей ночью, с 9 на 10 февраля, неизвестные проникли в здание Бишкекского горсуда, вошли в кабинеты судей, где вскрыли их служебные сейфы.
"На данный момент в суде идет инвентаризация дел. Пока точно неизвестно, украли или нет папки с громкими уголовными делами. Вскрыты кабинеты судей по уголовным, экономическим и гражданским делам", - сообщили силовики.
Позже они сообщили, что все дела на месте, утери гражданских, уголовных, административных дел в данное время не обнаружено.
Идут следственные действия.
Источник: кактуз
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