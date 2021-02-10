Садыр Жапаров уволил главу Госкомиссии по делам религий Акина Токталиева

В Государственной комиссии по делам религий новый глава.

Президент Садыр Жапаров подписал два указа. Согласно первому, глава ведомства Акин Токталиев освобождён от должности. Другим указом директором комиссии назначен Медер Карабаев. Карабаев являлся уполномоченным службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД.

Источник: https://delo.kg/?p=78700